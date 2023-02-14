Столтенберг о своих мыслях в ночь перед началом вторжения в Украину

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью изданию AFP рассказал, что ложился спать накануне 24 февраля 2022 года, «прекрасно зная о бойне, которая разразится через несколько часов».

«Я пошел спать. Но это была очень короткая ночь, потому что я знал, что на каком-то этапе, через несколько часов, кто-то разбудит меня - и именно это и произошло», - рассказал Столтенберг.

«Около четырех часов мне позвонил мой начальник штаба, и он просто коротко сказал мне, что они начали, то есть вторжение началось. Неудивительно, ибо мы знали. Можно быть шокированным жестокостью войны. Но нет никакого способа удивиться, потому что это было действительно то, что было предсказано за несколько месяцев до вторжения», - сказал он.

Столтенберг предупредил, что НАТО должно быть готова к новой эре противостояния с Россией, которая может длиться долгое время.

«Президент Путин хочет другую Европу, хочет Европу, в которой он может контролировать соседей, где он может решать, что страны могут делать», - сказал Столтенберг.

НАТО будет, сказал он, «всегда смотреть, где есть возможности снова войти в ситуацию, когда есть место для улучшения отношений, но с нынешним поведением российского режима, режима в Москве это невозможно».

Столтенберг отметил, что вторжение «на самом деле не сильно изменило НАТО, потому что мы должны были помнить, что война началась не в феврале 2022 года. Война началась в 2014 году, когда Россия впервые незаконно аннексировала Крым».

Генсек отверг обвинения в том, что НАТО могла бы сделать больше для предотвращения полномасштабного вторжения России, вооружив Украину быстрее после Крыма или приблизив ее к защитному щиту альянса.

«Это война по выбору президента Путина, за которую несет ответственность только один - президент Путин и лица, принимающие решения в Москве. Мы можем анализировать, мы можем обсуждать, мы все можем рассматривать различные решения, но это отнюдь не снимает ответственности президента Путина за эту войну. Мы здесь для того, чтобы Украина выиграла эту войну, и предоставили ей оружие, боеприпасы, поддержку, в которой она нуждается», - сказал он.