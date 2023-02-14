Украина и Россия обменялись пленными ФОТО
Сегодня, 16 февраля, прошел очередной обмен пленниками между Украиной и Россией. Домой вернулись 100 украинских воинов и один гражданский, сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.
Среди освобожденных военных - нацгвардейцы, пограничники и военные ВСУ. 94 из них - защитники Мариуполя, включая 63 бойцов из «Азовстали».
Ермак отметил, что многие из героев получили ранения разной тяжести.
По итогам переговоров российской стороне был возвращен 101 военнослужащий.