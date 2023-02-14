Евросоюз и посольство Франции готовят дестабилизацию в Баку наша передовица
Коллективный Запад вновь запускает заскорузлые механизмы вмешательства и манипулирования внутриполитической ситуацией в Азербайджане. После долгих лет холодной войны наметившееся на волне энергетического взаимодействия хрупкое перемирие и политическое сотрудничество оказалось под реальной угрозой. Маргинальная горстка прозападных журналистов, «возмущенных» новым «антидемократическим» законом о СМИ, провела консультации с западным дипломатическим корпусом. Самое парадоксальное – встреча с участием руководителей дипмиссий США, Канады, Франции, Германии прошла по инициативе главы миссии ЕС в Баку Петера Михалко.
В нашем распоряжении оказались любопытные подробности консультаций за закрытыми дверями. Хорошо знакомые по холодной войне лица восседавших во главе стола! Здесь и руководитель нового соросовского телепроекта Ульви Гасанлы, и руководитель «Туран» Мехман Алиев. Какие же посиделки с западными послами без олицетворения утробного азербайджанского либерализма Хадиджи Исмайловой? Гневная обличительница ныне подвизалась в еще одном новом соросовском проекте – Топлум ТВ.
Прозападные поденщики вместе с послами пришли к общему знаменателю: во второй половине февраля прозападные либералы вкупе с оппозиционными силами начнут ожесточенную информационную кампанию против правительства Азербайджана. Западные же послы взяли на себя тяжелую артиллерию – международный пропагандистский маховик.
Один из здравых западных дипломатов во время консультаций выразил опасение, что намеченная международная кампания ухудшит отношения с правительством, которое, безусловно, воспримет эти нападки как повод для оказания давления в связи с напряженной ситуацией на Лачинской дороге и инициативой размещения европейских военных наблюдателей на границе с Азербайджаном. Но присутствующий на встрече французский дипломат не согласился с приведенными аргументами, призвав коллег всецело сосредоточиться на вопросах прав человека в Азербайджане.
По информации haqqin.az, послы готовятся к проведению идентичных консультаций с прозападными неправительственными организациями. В плоскости протестной кампании НПО европейцы хотят выдвинуть требование расширения политико-правовых возможностей для получения западных грантов. Западные послы рассматривают возможность выделения субсидий даже радикально настроенному крылу оппозиции – НПО, выдворенным за пределы Азербайджана.
Вне всяких сомнений встреча с рьяными критиками президента И.Алиева и его правительства, а также разработанный план по усилению деятельности и финансирования радикального сегмента преследует ясную цель оказания массированного давления на Баку.
Запад вновь прибегает к испытанной в годы холодной войны либеральной дубинке и реанимирует заржавевшие за годы оттепели неоценимые механизмы давления: проблемы с правами человека и демократией. В эпоху глобальной конфронтации, целого клубка системных региональных проблем, иранской напасти и украинской катастрофы Запад для борьбы с неуступчивым Баку воссоздает конструкцию дестабилизации внутриполитической ситуации, предполагающей активизацию прозападного сообщества, соцсетей и СМИ, а затем с помощью актуализации «системных проблем» - стимулирование протестных настроений в обществе. Спустя некоторое время к внутреннему протесту примыкают международные политические и правозащитные организации, перманентно выражающие «свою глубокую обеспокоенность» подавлением критических голосов…
Вызывает настороженность особая позиция посольства Франции, выступающей по всем вопросам региональной повестки и карабахского урегулирования в унисон с Ереваном. Франция вкупе с Германией и Брюсселем попытаются из последних сил с помощью реанимированного внутреннего протеста оказать давление на азербайджанское правительство. Все попытки, переговоры и просьбы, обращенные к Алиеву в связи с продолжающимися акциями протеста азербайджанских активистов на Лачинской дороге, не возымели успешных результатов. Запад переходит к варианту силового давления с помощью механизмов внутреннего нажима.
Цель коллективного Запада более чем очевидна и хорошо известна в Баку – остановить акцию протеста, добиться согласия на размещение на границе полицейских сил с перспективой трансформации в военную миссию, преследующей ярко выраженную цель – выдворить российских миротворцев из Карабаха и российскую военную базу с территории Армении.
Цель Запада – не мир в Карабахе, а геополитический паритет в регионе. Азербайджан не играет в большую геополитику и не участвует в формировании новых паритетов и консенсусов. Геополитические столкновения вне зоны интересов маленького южнокавказского государства. Проблема в другом – Запад пытается навязать новый паритет за счет интересов Азербайджана. Дальше – больше и еще хуже. Запад готов с легкостью пожертвовать не только интересами Азербайджана, но, паразитируя на ценностном и институциональном аспекте конфронтации, жертвует внутриполитической стабильностью и даже национальной безопасностью суверенного государства. Официальному Баку есть над чем задуматься…