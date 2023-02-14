Эйнулла Фатуллаев 20:11

Коллективный Запад вновь запускает заскорузлые механизмы вмешательства и манипулирования внутриполитической ситуацией в Азербайджане. После долгих лет холодной войны наметившееся на волне энергетического взаимодействия хрупкое перемирие и политическое сотрудничество оказалось под реальной угрозой. Маргинальная горстка прозападных журналистов, «возмущенных» новым «антидемократическим» законом о СМИ, провела консультации с западным дипломатическим корпусом. Самое парадоксальное – встреча с участием руководителей дипмиссий США, Канады, Франции, Германии прошла по инициативе главы миссии ЕС в Баку Петера Михалко.

В нашем распоряжении оказались любопытные подробности консультаций за закрытыми дверями. Хорошо знакомые по холодной войне лица восседавших во главе стола! Здесь и руководитель нового соросовского телепроекта Ульви Гасанлы, и руководитель «Туран» Мехман Алиев. Какие же посиделки с западными послами без олицетворения утробного азербайджанского либерализма Хадиджи Исмайловой? Гневная обличительница ныне подвизалась в еще одном новом соросовском проекте – Топлум ТВ. Прозападные поденщики вместе с послами пришли к общему знаменателю: во второй половине февраля прозападные либералы вкупе с оппозиционными силами начнут ожесточенную информационную кампанию против правительства Азербайджана. Западные же послы взяли на себя тяжелую артиллерию – международный пропагандистский маховик. Один из здравых западных дипломатов во время консультаций выразил опасение, что намеченная международная кампания ухудшит отношения с правительством, которое, безусловно, воспримет эти нападки как повод для оказания давления в связи с напряженной ситуацией на Лачинской дороге и инициативой размещения европейских военных наблюдателей на границе с Азербайджаном. Но присутствующий на встрече французский дипломат не согласился с приведенными аргументами, призвав коллег всецело сосредоточиться на вопросах прав человека в Азербайджане.

По информации haqqin.az, послы готовятся к проведению идентичных консультаций с прозападными неправительственными организациями. В плоскости протестной кампании НПО европейцы хотят выдвинуть требование расширения политико-правовых возможностей для получения западных грантов. Западные послы рассматривают возможность выделения субсидий даже радикально настроенному крылу оппозиции – НПО, выдворенным за пределы Азербайджана. Вне всяких сомнений встреча с рьяными критиками президента И.Алиева и его правительства, а также разработанный план по усилению деятельности и финансирования радикального сегмента преследует ясную цель оказания массированного давления на Баку. Запад вновь прибегает к испытанной в годы холодной войны либеральной дубинке и реанимирует заржавевшие за годы оттепели неоценимые механизмы давления: проблемы с правами человека и демократией. В эпоху глобальной конфронтации, целого клубка системных региональных проблем, иранской напасти и украинской катастрофы Запад для борьбы с неуступчивым Баку воссоздает конструкцию дестабилизации внутриполитической ситуации, предполагающей активизацию прозападного сообщества, соцсетей и СМИ, а затем с помощью актуализации «системных проблем» - стимулирование протестных настроений в обществе. Спустя некоторое время к внутреннему протесту примыкают международные политические и правозащитные организации, перманентно выражающие «свою глубокую обеспокоенность» подавлением критических голосов…