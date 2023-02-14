Новый премьер Молдовы: СНГ не функционирует и неэффективно

Новый премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил, что некоторые соглашения в рамках СНГ необходимо денонсировать. По его мнению, Содружество Независимых Государств не функционирует и неэффективно.

«Некоторые соглашения в рамках СНГ не работают. Очевидно, что СНГ не функционирует и неэффективно. И, да, думаю, что часть из договоров будет аннулирована», - сказал он, выступая перед парламентом страны с речью перед его утверждением на пост премьер-министра.

Он подчеркнул, что стратегическая цель Молдовы - вступление в Евросоюз.

Также кандидат в премьеры Молдовы Дорин Речан заявил, что страна подвергалась гибридным атакам.

Ранее президент Молдовы Майя Санду приняла присягу нового премьер-министра страны Дорина Речана и членов его Кабинета министров.

В начале февраля глава постоянной делегации ЕС в Кишиневе Янис Мажейкс заявил, что не исключает, что договоренности Молдовы в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ) «будут несовместимы с требованиями ЕС».