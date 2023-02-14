Футболист «Нефтчи» раскрыл бельгийцам секреты «Карабаха»: «Гурбан Гурбанов как Пеп Гвардиола…»

Футболист бакинского «Нефтчи» Кенни Сайеф, игравший ранее за бельгийские «Гент» и «Андерлехт», рассказал бельгийской прессе все, что знает о « Карабах е», которому сегодня играть первый матч 1/16 финала Лиги конференций как раз с «Гентом».

«Многие команды в Азербайджане не так уж и сильны, хотя игроки здесь хорошо зарабатывают, - цитирует Сайефа издание Nieuwsblad. - Думаю, от 600 до 700 тысяч евро чистыми. Но «Карабах» вне конкуренции. Мы уже дважды проигрывали им в этом сезоне, и у нас не было шансов.

Их большая сила - химия между игроками. Они прекрасно знают друг друга, потому что играют вместе уже много лет. Главный тренер работает там уже 15 лет и смог создать хорошо смазанную машину.

Они играют хорошо организованно, но стараются играть в красивый и ухоженный футбол. «Карабах» играет в четыре защитника, но часто переключается на игру в три защитника. Как Пеп Гвардиола делает это с «Манчестер Сити», выдвигая одного из защитников. «Гент» должен быть готов. «Карабах» действительно силен».