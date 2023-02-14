Глава «Азеришыг» принял граждан в Тертере

Председатель ОАО «Азеришыг» Вугар Ахмедов 16 февраля в 10:00 принял в Тертере жителей Тертерского и Агдамского районов в соответствии с распоряжением президента Ильхама Алиева о проведении приемов в городах и районах. Прием состоялся в административном здании Тертерской электросети ОАО «Азеришыг», расположенном по адресу: город Тертер, проспект Гейдара Алиева, 2.

Прием проходил по графику приема граждан руководителями центральных органов исполнительной власти и других органов управления в городах и районах.

Перед приемом участники посетили памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в Тертере, возложили цветы к памятнику и выразили глубокое почтение к его памяти.

В ходе приема, проведенного в Гяндже, были даны ответы на соответствующие обращения в связи с деятельностью учреждения, приняты меры по решению некоторых вопросов на местах, рассмотрены письменные обращения по вопросам, требующим рассмотрения. Они были зарегистрированы и направлены в соответствующие отделы «Азеришыг».

Граждане выразили благодарность президенту Азербайджана за внимание и заботу, проявленные в связи с приемом в регионах.