В Сербии арестован агитатор ЧВК «Вагнер»

В Сербии арестован лидер крайне правой пророссийской организации «Народный патруль» Дамьян Кнежевич после проведенной им в среду, 15 февраля, антиправительственной акции. О задержании Кнежевича и еще двоих его сподвижников сообщается на странице организации в соцсетях.

Кнежевич известен националистической, антииммигрантской и антизападной риторикой, а в последние месяцы активно продвигает образ ЧВК «Вагнер» на Балканах.

На организованной им в Белграде акции протеста «Народный патруль» потребовал от властей отказаться от переговоров о нормализации отношений с краем Косово, провозгласившим независимость от Сербии в 2008 году. Сотрудники жандармерии не позволили протестующим войти в здание, где размещается канцелярия президента. Также участники акции забросали здание яйцами, выкрикивая оскорбления в адрес президента Александра Вучича. На одежде некоторых протестующих были замечены буквы Z, ставшая символом российского вторжения в Украину, и W, которую использует в качестве нашивок ЧВК «Вагнер».