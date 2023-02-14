Французское издание об армянском варварстве в Агдаме

«Чем можно оправдать то, в каком состоянии сейчас город Агдам, прозванный «Хиросимой Кавказа»? Ничего не осталось от того, что было построено там азербайджанцами».

Об этом говорится в статье Гийома Оригони, опубликованной во французском онлайн-издании Slate.fr.

Посетивший освобожденные территории Азербайджана автор статьи рассказал о совершенном там урбициде.

«Одна из самых загрязненных территорий в мире... Опустевшие деревни, села, дома в руинах и усеянные минами поля мелькают по обе стороны в окнах автобуса. Когда-то лишившиеся своих жителей дома постепенно разрушались, природа восстанавливала свои права», - делится своими впечатлениями от поездки автор статьи, посетивший Агдам, Шушу и Физули.

«Территория, возвращенная Азербайджаном, должна быть как можно быстрее интегрирована с остальной частью страны. Учитывая задействованные энергию и ресурсы, нет сомнений, что в течение нескольких месяцев эта цель будет достигнута. Но пока Шуша населена только рабочими и специалистами, которые приходят на смену командам по разминированию», - отмечает он, добавив, что освобожденные территории активно восстанавливаются.

«Президент Азербайджана Ильхам Алиев хочет сделать это быстро и качественно: в городе Шуша и по всему региону проводятся масштабные работы», - отмечает Гийом Оригони.

Он также побеседовал с директором Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Минздрава Адалятом Гасановым, который отметил, что до сих пор без вести пропавшими являются 3890 азербайджанцев: около 3190 военных и 700 мирных жителей так и не вернулись домой после первой карабахской войны.

По словам Гасанова, на освобожденных территориях ведется работа по выявлению массовых захоронений азербайджанцев, обнаружены останки и фрагменты костей, которые позволяют доказать, что эти военные преступления совершались армянской армией.

Гийом Оригони также поделился впечатлениями от посещения судебно-медицинской лаборатории в Баку: «Несмотря на яркое освещение настроение мрачное. Когда мы входим в комнату, вокруг скелетов возится дюжина лаборантов. «Эти останки - иллюстрация армянского варварства,- говорят нам», - пишет автор.