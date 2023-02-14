Пригожин пожаловался на коррупцию

Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что даже в случае, если ЧВК останется без боеприпасов, «враг все равно не сможет ее уничтожить».

Ответ Пригожина прозвучал в ответ на заявление военного корреспондента Поддубного, который заявил, что у наемников ЧВК «Вагнер» ощущается нехватка боеприпасов, что «конечно, очень нехорошо».

«Спасибо Жене Поддубному за честность и откровенность. В любом случае, с боеприпасами или нет, враг нас уничтожить не сможет. А вот коррупционеры и бюрократы могут поставить крест даже на ЧВК «Вагнер»», - приводит слова Пригожина его пресс-служба.