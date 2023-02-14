Ликбез для армян, которые особо интересуются Азербайджаном

Так, аналитики агентства отмечают, что итоги поражения в 44-дневной войне не могли не сказаться на армянской экономике. Однако российско-украинская война, отток россиян в соседние страны, в том числе и в Армению, изменили картину. По данным российских СМИ, в 2022 году число россиян, посетивших Армению, увеличилось на 76% по сравнению с 2021 годом, при этом порядка 40 тысяч человек остались там надолго. Естественно, для маленькой Армении с населением менее 2,9 млн человек такой рост весьма ощутим. Следует учесть и тот факт, что большинство из этих 40 тысяч россиян приехали со своим капиталом.

Экономический кризис, проблемы логистики, массовая миграция, сокращение деловой активности который год являются свидетельством печальных реалий армянского общества. Поставив во главу государственного устройства захватническую политику, разграбление ресурсов оккупированных в течение почти 30 лет территорий Азербайджана, Армения полностью изолировала себя от международных проектов. В стране так и не смогли понять безуспешность оккупационной политики, ее вред для экономического развития, что в итоге и привело к поражению во Второй Карабах ской войне. Об этом и говорится в статье аналитической группы агентства Report. Приведем нашим читателям некоторые моменты из материала.

В итоге, указывается в аналитической статье, Статком Армении отрапортовал, что по итогам 2022 года число зарегистрированных работников с налоговой базой составило 708,9 тысячи человек, тогда как в июне 2021 года их было чуть больше 640 тысяч. При этом в Статкоме, да и в целом в армянских СМИ почему-то не стали обращать внимания на такую "незначительную" деталь, как приехавшие в Армению работать 40 тысяч россиян. Но сразу же заявили, что "в богатом нефтегазовом Азербайджане с населением свыше 10 млн человек число зарегистрированных работников, имеющих налоговую базу, составляет 713,8 тысячи", сравнивая эту цифру с 708,9 тыс. работников с налоговой базой в самой Армении.

Поэтому авторы статьи решили провести ликбез для армян, особо интересующихся состоянием азербайджанского рынка труда. Аналитики уверены, что полноценная и достоверная информация поспособствует также скорейшему принятию гражданства Азербайджана лицами армянской национальности, проживающими в Карабахском регионе Азербайджана, и которые, к сожалению, все еще остаются заложниками засланных казачков.

Так, согласно данным Государственной налоговой службы (ГНС) при Министерстве экономики Азербайджана, число активных налогоплательщиков на февраль 2023 года действительно составляет 713,8 тыс. единиц - не человек, а именно единиц. То есть это число юридических и физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью. Причем, в одном юридическом лице могут быть сотни, тысячи обеспеченных работой лиц, зарегистрированных в базе Министерства труда и социальной защиты населения. Так, согласно данным этого ведомства, на 1 января 2023 года количество заключенных трудовых контрактов в Азербайджане превысило 1,746 млн, при этом 831,4 тысячи трудовых контрактов приходится на долю частного ненефтяного сектора. Из этих цифр становится ясно, что показатели для сравнения совсем не уместны.

Кроме того, по данным ГНС, на 1 января текущего года 1,1 млн человек зарегистрированы как лица, осуществляющие частную трудовую деятельность, порядка 1,6 млн человек заняты в частных семейных фермерских хозяйствах и другом семейном бизнесе. Причем, 97% всех зарегистрированных в базе данных ГНС субъектов предпринимательства, действующих в Азербайджане, относятся к сегменту малого и среднего, а также микробизнеса, что свидетельствует о том, что сектор МСБ имеет большой потенциал в азербайджанской экономике, подчеркивают авторы статьи.

Таким образом, по совокупности позиций деловой активности в Азербайджане вырисовывается иная картина, чем та, которую приводят армянские СМИ. Согласно данным Госкомстата Азербайджана, на конец прошлого года численность занятого населения в стране достигла 5 млн человек, или около половины всего населения. При этом около 1,1 млн человек трудятся в госсекторе, 3,9 млн работают в частном секторе. Если сравнить эти показатели с соответствующей статистикой в Армении, станет очевидным многократное преобладание азербайджанского трудового рынка, а также налогооблагаемой базы всех видов частного предпринимательства, отмечается в статье.

И все это без учета крупных налогоплательщиков – юридических лиц и других организаций, доля которых в общей налогооблагаемой базе Азербайджана составляет 12,7%, а общее их число в базе превышает 170 тысяч.

На этом фоне любое сравнение азербайджанской налогооблагаемой базы с армянской выглядит не в пользу последней. Да и какое может быть сравнение, принимая во внимание тот факт, что за последние 18 лет экономика Азербайджана выросла в 3,4 раза? По итогам 2022 года совокупный рост ВВП Азербайджана приблизился к рекордной цифре - 134 млрд манатов, что намного выше уровня армянской экономики, констатируют авторы статьи.

Тем не менее, они напоминают, что, в отличие от стагнирующего армянского сельского хозяйства, в Азербайджане оно далеко не отсталое и не ограничено небольшими фермерскими хозяйствами. В частности, на 2023 год в Азербайджане осуществляет деятельность 51 агропромышленный парк на 240 тысячах гектарах земли, совокупный объем инвестиций в эти кластеры превысил 2,4 млрд манатов. Кроме того, в стране свыше двух сотен крупных специализированных зерносеющих хозяйств, мясомолочных ферм, а также парниковых и садоводческих хозяйств. Причем, их число будет динамично расти, так как в целях надежного и устойчивого обеспечения продовольственной безопасности страны в 2023 году увеличены бюджетные ассигнования отрасли в размере 1,2 млрд манатов, это на 20,5% превышает показатели предыдущего года.