Зеленский заявил о начале российского наступления

Российские войска начали свое новое наступление в Украине, которое ранее неоднократно прогнозировали, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью BBC.

«Российские атаки уже происходят на нескольких направлениях», - заявил он, комментируя новое наступление россиян.

По словам главы государства, украинские военные смогут сопротивляться наступлению России до тех пор, пока не появится возможность контрнаступать. Но в тоже время Западу необходимо предоставить больше военной помощи.

«Конечно, современное оружие ускоряет наступление мира. Оружие - это единственный язык, который понимает Россия», - добавил Зеленский.