Пригожин подарил кувалду командиру «Ахмата»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин встретился с командиром «Ахмата» Аптой Алаудиновым в московском госпитале и подарил ему кувалду.

13 февраля глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале сообщил о попытке покушения на своего помощника, командира спецназа «Ахмат» и замкомандующего вторым армейским корпусом Апты Алаудинова несколько дней назад.

Кадыров отметил, что командир спецназа «Ахмат» и заместитель командующего вторым армейским корпусом Апты Алаудинов несколько дней назад был отравлен. По его словам, его жизни ничего не угрожает.