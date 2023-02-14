Зеленский рассказал, что случится, если Беларусь нападет на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью BBC выразил надежду, что Беларусь не вступит в войну с Украиной.

Так Зеленский отреагировал на заявления президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что Беларусь будет вести войну вместе с российскими войсками со своей территории, если хоть один украинский военный пересечет ее границу.

«Надеюсь, (Беларусь) не вступит (в войну)», - сказал он. Если да, мы будем бороться и выживем. Позволить России снова использовать Беларусь как плацдарм для нападения было бы большой ошибкой», - сказал он.