Эльмар Мирсалаев: «Создается региональный страховой хаб тюркских государств»

В 2020 году на Центральный банк Азербайджана была возложена миссия по контролю и регулированию страхового сектора. После этого началась основательная перестройка страховой системы страны: стартовали процессы, нацеленные на повышение страховой грамотности, восстановление доверия к страхованию, внедряются международные стандарты корпоративного управления и финансового учета. Итогом данных реформ должен быть развитый, финансово стабильный страховой рынок с высоким уровнем предоставляемого сервиса населению.

В непрерывно меняющемся мире риски неизбежны. Риски сопровождают нас во всех сферах, они являются частью экономической, политической и социальной деятельности человека. Мировые финансовые институты в качестве решения рекомендуют множество средств в управлении рисками. Однако с уверенностью можно сказать, что самым успешно опробованным, уникальным инструментом среди этих средств является механизм страхования.

Активным участником и партнером ЦБА в этой работе выступает Ассоциация страховщиков Азербайджана (АСА). АСА — это общественное объединение, действующее 16 лет, учредителями которого являются 20 страховых компаний и одна перестраховочная компания. Основными направлениями деятельности АСА являются пропаганда страхования среди широких слоев населения, изучение лучших международных практик, способствующих совершенствованию страхового законодательства, и работа в направлении повышения кадрового потенциала страховщиков.

В 2020 году весь мир становится заложником пандемии COVID-19, которая вызвала глобальный спад в мировой экономике. В этом же году Азербайджан начинает освободительную войну против армянских агрессоров, которые 29 лет удерживали в оккупации наши исторические земли. Под мудрым руководством президента Ильхама Алиева мы освобождаем наши земли, выходим безоговорочными победителями и при этом успешно претворяем в жизнь экономические и социальные реформы, нацеленные на улучшение благосостояния населения. В этом же году мы можем наблюдать 7%-ный рост страхового рынка Азербайджана с общим объемом собранных премий в 729 миллионов манатов. Благодаря слаженной работе ЦБА удалось не только предотвратить ожидаемый спад сборов страховых премий, но и заложить основу для продолжительного и устойчивого роста рынка страхования, свидетелями которого мы с вами являемся сегодня. В 2021 году страховой рынок вырос на 15% с общим объемов собранных страховых премий на 844 миллиона манатов, а в 2022 году рынок вырос еще на 16%, достигнув 970 миллионов манатов собранных премий.

Еще в 2019 году президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с инициативой организации активной работы в направлении пропаганды страхования среди населения страны. Он призвал не использовать страхование в качестве инструмента принуждения, а рассказать о страховании таким образом, чтобы народ понял его пользу и начал активно, добровольно страховаться. Как было выше сказано, 2020 год был годом пандемии и передачи надзорных функций в ЦБА. А вот в 2021 году впервые в стране стартовала широкомасштабная работа по пропаганде страхования среди населения. В рамках 3-летнего проекта, начатого при сотрудничестве ЦБА, Ассоциации страховщиков Азербайджана и Бюро обязательного страхования, населению объясняют, что такое риски и как ими лучше управлять, что такое страхование и какие страховые продукты нам могут быть полезны в повседневной жизни, ведется активная образовательная работа среди школьников и студентов. В рамках данного проекта было снято порядка 10 просветительских видеороликов о страховании и страховых продуктах, несколько десятков баннеров было размещено на улицах городов Азербайджана, несколько сотен постов опубликованы в социальных сетях. С вышеперечисленной информацией были ознакомлены более 5 миллионов граждан Азербайджана.

В 2022 году распоряжением президента Азербайджана господина Ильхама Алиева была утверждена «Стратегия социально-экономического развития Азербайджанской Республики в 2022-2026 годах». В соответствующем документе определен целевой показатель роста страхового сектора на уровне 10% в период реализации Стратегии. Несомненно, этот документ стал новой дорожной картой для надзорного органа отрасли, АСА и других профессиональных участников страхового рынка. И в том же году местный страховой рынок добился 15%-ного роста, обеспечив сбор почти в 1 миллиард манатов, кстати, таких высоких результатов мы достигли впервые. Благодаря этому доля сектора в ВВП наконец-то увеличилась до 1%.

За последние 2 года в целях пропаганды страхования среди госструктур АСА расширила сотрудничество с такими организациями, как МВД, Министерство юстиции, Министерство иностранных дел, Министерство труда и социальной защиты населения, Министерство экономики, Министерство по чрезвычайным ситуациям, Министерство экологии и природных ресурсов, Министерство здравоохранения, TƏBİB, Агентство по развитию малого и среднего бизнеса, Бакинское транспортное агентство, Центр анализа и коммуникации экономических реформ, Центр социальных исследований. Благодаря этой инициативе удалось найти эффективные решения некоторых спорных вопросов в области страхования, с которыми приходилось мириться на протяжении многих лет.

С первых дней своего создания АСА систематически работала над организацией качественного страхового образования. Известно, что 10-12 лет назад в некоторых высших учебных заведениях существовали отдельные факультеты страхования, но позже их деятельность была прекращена. Сегодня АСА ведет активную работу по восстановлению систематического страхового образования в некоторых наших учебных заведениях. Мы можем с гордостью сообщить, что с такими вузами, как Азербайджанский государственный экономический университет, Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности, Бакинский государственный университет и Университет АДА, были заключены договоры о сотрудничестве. Кроме того, уже более 2 лет мы активно сотрудничаем с Турецким институтом страхования (ТСЕВ). В конце 2022 года с этим институтом была запущена крупная программа по обучению профессии актуария, в которой приняли участие более 100 студентов. Все финансирование проекта происходит за счет средств частных страховых компаний, за что выражаем им глубокую благодарность.

Очень важно отметить активность АСА на международной арене. Впервые в нашей истории в 2020 году было налажено тесное сотрудничество в сфере страхования с братской Турцией, подписан Меморандум между АСА и Турецкой страховой ассоциацией. В 2021 году АСА стала членом Глобальной федерации страховых ассоциаций и Insurance Europe, которые являются престижными международными страховыми организациями. В том же году было подписано соглашение о сотрудничестве между АСА и Всероссийским союзом страховщиков. Такого рода активность способствует изучению международных страховых тенденций, которые могут быть применены на нашем рынке.

Создание Союза страховщиков тюркского мира (ССТМ) можно считать как самое значимое международное страховое событие прошлого года. На саммите «Неделя страхования» 24 мая 2022 года в Стамбуле был подписан Меморандум между ассоциациями страховщиков Азербайджана, Турции, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. Основной целью Союза страховщиков тюркского мира является обеспечение продолжительного и устойчивого развития страховой отрасли в тюркоязычных странах путем взаимного обмена кадрами, опытом и информацией. Мы можем с гордостью и уверенностью заявить, что ССТМ, созданная по инициативе АСА, вскоре станет региональным страховым хабом, регулирующим страховую политику среди тюркских стран.

Сегодня страховой рынок Азербайджана меняет свое лицо, обновляется, развивается в соответствии с современными международными тенденциями. Сделать страховые услуги доступными, соответствующими международным стандартам, повысить качество предоставляемого сервиса и обеспечить финансовую стабильность участников страхового рынка - приоритет для Центрального банка Азербайджана и Ассоциации страховщиков Азербайджана.

Страхование является обязательной реальностью сегодняшнего и завтрашнего дня. Развитие страхования – это развитие экономики, а развитие экономики – это развитие Азербайджана в целом.

Эльмар Мирсалаев,

исполнительный директор Ассоциации страховщиков Азербайджана.