Две страны заблокировали санкции ЕС против атомной отрасли России

Франция и Венгрия выступили против планов Еврокомиссии (ЕК) ввести санкции в отношении физических и юридических лиц, связанных с атомной энергетикой РФ. Об этом в четверг сообщило европейское издание Politico со ссылкой на трех европейских дипломатов.

«К сожалению, атомный сектор не включен в это предложение», - заявили чиновники, комментируя содержание последних на данный момент проектов 10-го пакета санкций против России.

Как сообщила газета, основными противниками ограничений в отношении атомной отрасли стали Венгрия и Франция. Отмечается, что причиной противодействия со стороны Венгрии послужила крайняя важность АЭС «Росатома» в энергосистеме страны. Франция указала на то, что большое количество АЭС во всем мире использует российское сырье.

Ранее ввести санкции против Росатома лидеров ЕС призывал президент Украины Владимир Зеленский. В свою очередь президент Литвы Гитанас Науседа заявлял, что его страна выступит с требованием к ЕС включить в новый пакет санкций «Росатома», предприятия алмазной отрасли и банки.