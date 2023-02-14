Главный тренер «Гента» о поражении от «Карабаха»

«Я не сказал бы, что мы играли на 0:0. Я думаю, что игра была равной. У нас было столько же шансов забить, что и у «Карабаха». В первые 20 минут мы даже играли опаснее. Жаль, что не забили в первом тайме. После перерыва «Карабах» сыграл лучше, были сделаны правильные замены. «Карабаху» дали пенальти, которого не было.

Конечно, хотелось бы добиться тут более высокого результата, но шансы у нас еще есть. Дома при своих болельщиках нам будет легче. У соперника очень хорошие резервные игроки, которые могут усилить игру. Но мы постараемся победить.

Я доволен игрой вратаря. Да, в конце матча он ошибся, и соперник это использовал. Но и голкипер «Карабаха» ошибался, а мы эти моменты не реализовали.

Для нас сюрпризом стала вратарская позиция. Мы ожидали, что в стартовом составе будет молодой голкипер, который играл три последние встречи. У футболистов «Карабаха» высокое индивидуальное мастерство, хорошая скамейка.

Не помешала ли нам погода? Нет. Отличная погода (улыбается). В Бельгии сейчас идет снег».