Латвия разрешила передавать Украине автомобили пьяных водителей
Латвия разрешила передавать Украине автомобили, конфискованные у пьяных водителей, соответствующие поправки принял сегодня Сейм Латвии в окончательном чтении.
«Сейчас мы можем реализовать конфискованные у пьяных водителей транспортные средства, продав их, сдав на переработку или разобрав на запчасти, однако мы видим, что в нынешних условиях они были бы полезной поддержкой для народа Украины», - сказал лоббист законопроекта, председатель комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Раймонд Бергманис.
Решение о передаче автомобилей в каждом конкретном случае будет принимать Кабинет министров.