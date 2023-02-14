Назван ущерб от землетрясения в Турции и Сирии

Эксперты, специализирующиеся на стихийных бедствиях, оценивают экономический ущерб от разрушительного землетрясения в Турции и Сирии, произошедшего 6 февраля, более чем в 20 млрд долларов США. При этом, по первоначальной оценке американской компании Verisk Analytics, лишь небольшая часть этой суммы - около одного миллиарда долларов - была застрахована, сообщает в четверг, 16 февраля, агентство Reuters.

В свою очередь, согласно прогнозам, стихийное бедствие будет стоить Турции до одного процента ее валового внутренного продукта (ВВП). «Землетрясение в основном затронуло сельскохозяйственные районы и регионы с легкой промышленностью, поэтому влияние на другие секторы ограничено», - сказала главный экономист Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Беата Яворчик агентству Reuters. Восстановительные работы могут в течение года компенсировать негативное воздействие на инфраструктуру и цепочки поставок, полагает она.

Прогноз роста экономики Турции - крупнейшего получателя средств ЕБРР - на текущий год был пересмотрен в сторону понижения: с 3,5 до 3,0 процентов. Эта оценка еще не учитывает в полной мере последствия стихийного бедствия.Рост потребностей во внешнем финансировании и политическая неопределенность вокруг выборов, запланированных на этот год, усилили неуверенность, считают в ЕБРР.