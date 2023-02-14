Гурбан Гурбанов: «Я хотел увидеть такой «Карабах». И увидел!»

Главный тренер « Карабах а» Гурбан Гурбанов поделился впечатлениями от победного матча с бельгийским «Гентом» в 1/16 финала Лиги конференций, в котором агдамцы победили со счетом 1:0.

«Благодарю своих футболистов и поздравляю их! – говорит Гурбан Гурбанов. - Я хотел увидеть команду, которая борется до конца. И увидел! Спасибо всем, кто пришел нас поддержать в эту холодную ночь.

Для нас эта победа была очень важна. До игры я говорил, что будем играть против очень крепкой команды. Мне всегда приятно играть против команд и тренеров, которые знают, чего хотят, играют в свой футбол.

Мы сегодня использовали свой шанс. Когда побеждаешь в таких матчах, футболисты начинают больше верить в себя. Для нашего клуба эта победа очень важна.

Я доволен всеми новичками. Пока они не на том уровне, далеки от оптимальной формы. Им нужно время. Но в целом дела идут неплохо. Все трое новичков очень ответственные.

«Гент» 90 минут агрессивно прессингует, не отходя назад. И у них высокий атакующий потенциал. Поэтому мы старались держать их подальше от наших ворот.

Почему я выставил в стартовом составе голкипера Луку Гугешашвили, а не Амина Рамазанова? Наверное, не смогу точно ответить на этот вопрос. Перед игрой смотришь на психологическое состояние игрока. Футболист может перегореть. Да, в предыдущих трех матчах играл Амин Рамазанов. Но я видел его волнение, хоть он и рвался в бой. Однако в итоге я сделал ставку на опыт Гугешашвили. Не буду вдаваться в детали. У Рамазанова все впереди.

Промах Рамиля Шейдаева с пенальти? Любые серии когда-то прерываются. Думаю, что в следующих матчах он будет более мотивирован».