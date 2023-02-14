Госдеп назвал «очень жалким» новое наступление России

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд в четверг назвала предполагаемое новое военное наступление российской армии в Украине «очень жалким» и отметила, что Украина готовит собственное контрнаступление в будущем.

«Россия заявила, что она начинает новое наступление. Что ж, если это все, то я бы сказала, что это очень жалко. Украина сама планирует собственное контрнаступление на более поздний срок», - заявила Нуланд во время брифинга для прессы.