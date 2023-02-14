США поддержали удары Украины по «военным сооружениям» в Крыму. Москва ответила

«Это законные цели. Украина наносит по ним удары. И мы поддерживаем это. Украина никогда не будет в безопасности, пока Крым как минимум не демилитаризован», – сказала Нуланд в ходе выступления в Фонде Карнеги. Ее заявления приводит The Moscow Times.

По ее словам, после аннексии в 2014 году Россия превратила полуостров в военный плацдарм. В Крыму находятся боевые мощности, склады вооружений и командные центры, которые угрожают Украине. При этом Нуланд подчеркнула, что в Вашингтоне не опасаются пересечь проведенные Кремлем «красные линии», помогая Киеву с демилитаризацией Крыма. Она напомнила, что США никогда не признавали полуостров российским и считают, что он принадлежит Украине, как и все территории в пределах международно признанных границ.

Также Нуланд призвала по окончании российско-украинской войны обеспечить гарантии для того, чтобы Россия не смогла развязать ее снова. «Мы ни в коем случае не должны верить – пока Владимир Путин или кто-то типа него находится у власти, – что это действительно окончено. Даже если будет достигнут справедливый мир, все равно понадобится долгосрочный план и выстраивание украинской армии будущего, которая смогла бы отбить у Путина всякую охоту замыслить что-нибудь в дальнейшем», – считает Нуланд.

В посольстве РФ в Вашингтоне раскритиковали данное заявление Нуланд. По мнению пресс-секретаря посольства РФ в Вашингтоне Игоря Гиренко, высказывания Нуланд свидетельствуют о вовлеченности Вашингтона в военный конфликт.

По словам Гиренко, «это не просто риторика Вашингтона, а конкретные действия». США «активно снабжают Киев современными комплексами», консультируют украинских военачальников, участвуют «в наведении на цели вооружений», заявляет Гиренко. Он утверждает, что «именно США являются зачинщиком и разжигателем противостояния на Украине».