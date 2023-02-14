Заключение врачей: Байден «годен к службе»

Врачи объявили 80-летнего президента США Джо Байдена здоровым и «годным к службе» после физического осмотра, в ходе которого у него удалили на груди небольшое кожное новообразование. По словам докторов, у президента США нет симптомов так называемого «долгого ковида», которым часто страдают пациенты, перенесшие COVID-19, передает «Голос Америки».

«Президент по-прежнему годен к службе и полностью выполняет все свои обязанности без каких-либо исключений или послаблений», – указал врач Белого дома Кевин О'Коннор в медицинском заключении.

Издание отмечает, что к результатам медосмотра президента было приковано самое пристальное внимание, поскольку Байден, как ожидается, собирается вскоре анонсировать свое выдвижение на президентские выборы 2024 года. В заключении врача также сообщается, что несколько скованная походка Байдена не ухудшилась со времени последнего обследования в ноябре 2021 года.

Сам Байден сказал, что медосмотр прошел хорошо. «Все действительно прошло хорошо. Спасибо Богу за маленькие милости», - шутливо сказал он NBC News.

Медосмотр в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида, расположенном в пригороде Вашингтона, стал вторым обширным обследованием президента с момента вступления в должность в январе 2021 года. Байден принимает статин «Крестор» для поддержания низкого уровня холестерина, антикоагулянт в связи с бессимптомной мерцательной аритмией, лекарство от сезонной аллергии и изжоги, говорится в заключении врача. С груди президента с помощью жидкого азота было удалено «небольшое образование, которое отправлено на биопсию», сказал О'Коннор.

По данным опроса Reuters/Ipsos, проведенного с 6 по 13 февраля, около трех четвертей американцев, в том числе более половины демократов и подавляющее большинство республиканцев, считают, что Байден слишком стар для работы на посту главы государства. Большинство респондентов-демократов заявили, что президент остается психически устойчивым, но около половины из них считают, что он не может справиться с физическими трудностями, с которыми сталкиваются все главы государства.