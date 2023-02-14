В Госдепе назвали число убитых и раненных в Украине россиян
Россия в ходе войны против Украины потеряла убитыми и ранеными более 200 тысяч военнослужащих. «Голос Америки» сообщает, что такое заявление сделала заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.
Ранее о потерях России почти в 200 тысяч человек сообщала газета The New York Times со ссылкой на неназванных чиновников администрации США.
«Путин достаточно заносчив, чтобы думать, что он может победить Украину, и что Украина принадлежит России, поэтому он будет продолжать свои действия. Интересно было бы ответить на вопрос: согласятся ли с этим российские граждане, которые теряют своих сыновей – уже более 200 тысяч россиян убиты или ранены за последний год, и Россия потеряла более половины арсеналов некоторых видов своей военной техники», – заявила американский дипломат.
Нуланд добавила, что Россия теряет самую перспективную часть населения: «Более миллиона лучших, наиболее ярких россиян покинули страну. Что эта война принесла обычному россиянину? – Ничего! Смерть, разрушения, потерю будущего, потерю экономического и технологического потенциала».
По словам Нуланд, Россия не стремится к миру: «Украина выдвинула формулу справедливого мира в десяти пунктах, сформулированных президентом Зеленским, а Россия продолжает вести речь о некоем фальшивом мире. Нам нужен долгосрочный мир, в рамках которого Украина могла бы процветать в ее международно признанных границах. Мы не пойдем ни на какой фальшивый или показной мир, который позволил бы России взять передышку, собраться с силами и начать все снова».
Среди стран, прямо помогающих России, Нуланд упомянула Иран, Северную Корею и Китай.
Дипломат заметила, что «страны, которые полностью зависят от поставок российских вооружений, такие как Индия, сейчас также должны понять, что российское оружие не только никуда не годится, – в чем мы убедились на поле боя, – но и то, что им могут это вооружение больше не поставить».