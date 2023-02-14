В Госдепе назвали число убитых и раненных в Украине россиян

Россия в ходе войны против Украины потеряла убитыми и ранеными более 200 тысяч военнослужащих. «Голос Америки» сообщает, что такое заявление сделала заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.

Ранее о потерях России почти в 200 тысяч человек сообщала газета The New York Times со ссылкой на неназванных чиновников администрации США.

«Путин достаточно заносчив, чтобы думать, что он может победить Украину, и что Украина принадлежит России, поэтому он будет продолжать свои действия. Интересно было бы ответить на вопрос: согласятся ли с этим российские граждане, которые теряют своих сыновей – уже более 200 тысяч россиян убиты или ранены за последний год, и Россия потеряла более половины арсеналов некоторых видов своей военной техники», – заявила американский дипломат.