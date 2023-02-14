На автомагистрали Баку - Губа на участке дороги на территории Сиязанского района произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.

Согласно сообщению МВД Азербайджана, автомобиль Mercedes Vito с государственным номерным знаком 77-CY-723, двигаясь в направлении Губы, потерял управление и столкнулся с автомобилем Opel с номерным знаком 50-DL-063, двигавшимся в противоположном направлении.

В результате инцидента двое пассажиров Mercedes Vito погибли, 8 получили телесные повреждения различной степени тяжести. Они были госпитализированы в Сиязанский региональный диагностический центр. Несмотря на усилия врачей, один из пострадавших скончался, сообщили haqqin.az в TƏBİB. Состояние двоих оценивается как тяжелое, их лечение идет в отделении реанимации, состояние пяти человек среднетяжелое.

В МЧС заявили, что на место ДТП были привлечены соответствующие силы Государственной службы пожарной охраны министерства.