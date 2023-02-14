Запад готовит «масштабный пакет санкций » против Москвы

США и их союзники к годовщине вторжения России в Украину представят масштабный пакет санкций против Москвы, сообщила заместитель госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд.

«Ближе к 24 февраля вы увидите новый большой пакет санкций как со стороны США, так и со стороны всех наших партнеров по G7», - сказала Нуланд журналистам. Ее слова приводит Deutsche Welle.

По ее словам, эти санкции «углубят и расширят» прежние ограничения, в частности, на поставки технологий российской оборонной промышленности. Запад готовит и персональные санкции для лиц, которые участвуют в войне против Украины или поддерживают ее. Ограничениям могут подвергнуться и страны, которые помогают РФ обходить уже введенные санкции. Кроме того, планируется расширить санкции против российских банков.