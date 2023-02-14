Пакистан опровергает...

«Пакистан придерживается политики невмешательства в военные конфликты. Сообщения о пакистанских поставках боеприпасов в Украину не соответствуют действительности», - цитирует дипломата газета The News International.

Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Министерства иностранных дел Пакистана Мумтаз Захра Балоч.

Сообщения о поставках Пакистаном оружия Украине через другие страны не соответствуют действительности.

По ее словам, Пакистан экспортирует оружие только на основе твердых гарантий его конечного использования и отсутствия передачи третьим странам.

«И это касается позиции Пакистана в отношении конфликта в Украине», - подчеркнула Балоч.

Ранее газета The Print и несколько других индийских СМИ сообщали, что Украина получает боеприпасы из Пакистана. Эти поставки якобы осуществляются через Кипр и Румынию.