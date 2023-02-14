Премьер Италии может посетить Киев

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони может совершить поездку в Киев на следующей неделе.

Как пишет газета La Repubblica, выехать она может уже в воскресенье вечером, предполагается, что визит должен состояться до вторника.

Ранее сама Мелони заявила о намерении посетить украинскую столицу и встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским до 24 февраля.