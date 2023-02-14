Премьер Италии может посетить Киев
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони может совершить поездку в Киев на следующей неделе.
Как пишет газета La Repubblica, выехать она может уже в воскресенье вечером, предполагается, что визит должен состояться до вторника.
Ранее сама Мелони заявила о намерении посетить украинскую столицу и встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским до 24 февраля.
При этом газета напоминает, что из-за гриппа глава итальянского правительства отменила все встречи и поездки до конца недели. Так, в пятницу она не сможет принять главу Европарламента Роберту Метсолу в Риме, а в субботу не будет участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности, на полях которой планировались двусторонние встречи, в том числе с вице-президентом США Камалой Харрис.
La Repubblica отмечает, что под вопросом поездка в Индию и ОАЭ 1-4 марта.