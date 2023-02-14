В Луганск, который находится под контролем России, прибыли инструкторы из Ирана. Об этом говорится в заявлении Генштаба ВС Украины.

"Во временно оккупированный Луганск недавно прибыла очередная команда инструкторов из Ирана для обучения российских военных применению ударных беспилотных летательных комплексов", - заявили в Генштабе.

Кроме того, в сообщении говорится, что в Мелитополе (захвачен РФ в марте 2022 года) Запорожской области Украины россияне установили дополнительную башню мобильной связи.