МЧС Азербайджана о поисково-спасательных операциях в Турции фото; видео
Спасатели Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана продолжают беспрерывные поисково-спасательные работы в зоне разрушительных землетрясений на юго-востоке Турции, говорится в сообщении МЧС.
«В результате поисково-спасательных операций, проведенных на территории Кахраманмараша, серьезно пострадавшего от землетрясения, спасатели МЧС извлекли из-под завалов 53 человека, а также тела 741 погибшего», - отмечается в сообщении.
Операции проводятся посредством спецтехники и собак-спасателей, пояснили в министерстве.