Что построят на месте особняка Раджа Капура?

«Мы рады добавить этот культовый проект в наше портфолио и благодарны семье Капур за то, что они предоставили нам эту возможность», - сообщила компания.

Как сообщила компания в распространенном заявлении, земля была куплена у законных наследников режиссера.

Индийская строительная компания Godrej Properties Ltd объявила, что приобрела особняк-бунгало легендарного киноактера, режиссера и продюсера Раджа Капура в районе Чембур в Мумбаи для разработки проекта элитного жилья.

В 2019 году та же компания приобрела расположенное в этом районе здание киностудии Капура RK Studios. На его месте также сооружается элитный жилой комплекс.

Многие годы в Мумбаи обсуждалась возможность создания на территории студии или особняка музея, посвященного Раджу Капуру и «Золотому веку Болливуда» (1950-1980). Но в сентябре 2017 года на студии произошел сильный пожар, который уничтожил «Павильон-1», где были сняты фильмы, ставшие классикой индийского кино. В огне были утеряны декорации, костюмы, предметы из этих фильмов. Семья Капуров сообщила, что музея не будет. Теперь под застройку продан и участок земли с особняком, где жил знаменитый режиссер и актер.

Радж Капур снял такие кинокартины, как «Сезон дождей» (Barsaat, 1949), «Бродяга» (Awaara, 1951), «Господин 420» (Shree 420, 1955), «Мое имя Клоун» (Mera Naam Joker, 1970).