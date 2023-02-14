Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян передал Азербайджану новый текст о мирном договоре через Турцию. Так пишет армянская газета «Грапарак».

Издание отмечает, что в Армении некоторые воодушевлены «гибкой» дипломатией, проводимой министром иностранных дел Армении, его умением находить общий язык с властями Турции, считая, что в первую очередь следует нормализовать отношения с Турцией, чтобы в регионе был установлен прочный мир.

«Они думают, что власти Армении таким образом стремятся превратить Турцию в посредника для нормализации отношений с Азербайджаном, и Арарат Мирзоян передал документ о мирном договоре Азербайджану через турок. Другая часть считает, что это необоснованное тюрколюбие неуместно, поскольку Турция никогда не откажется от своих экспансионистских амбиций», - утверждают журналисты газеты.