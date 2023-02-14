Правящая партия Турции о сроках всеобщих выборов

«В Партии справедливости и развития (AK Parti) рассматриваются все варианты, но пока нет ни решения, ни намерения перенести выборы. Можно сказать, что президент Эрдоган выступает за проведение выборов 14 мая, а некоторые члены партии выступают за 18 июня. Утверждается, что у президента Эрдогана нет никаких опасений по поводу выборов. Высшая избирательная комиссия (YSK) проведет работу по голосованию тех, кто переехал из зоны землетрясения, или где будут голосовать те, кто остался в зоне землетрясения, чтобы избежать каких-либо разногласий по этим вопросам», - отмечает издание.

Об этом пишет газета Hürriyet со ссылкой на источники.

Правящая партия Турции рассматривает различные варианты по всеобщим выборам, но намерения и решения их перенести нет.

Накануне Habertürk со ссылкой на источники сообщил, что всеобщие выборы в Турции могут отложить на срок от 6 месяцев до года. По данным издания, с соответствующей инициативой выступит YSK.

Выборы в Турции назначены на 14 мая, однако ряд политиков призывал отложить голосование из-за произошедшего в стране разрушительного землетрясения. В частности, с таким предложением выступал экс-спикер парламента, бывший вице-премьер Бюлент Арынч.