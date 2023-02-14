В Азербайджане созданы хорошие условия для деятельности немецких компаний, с которыми уже есть успешный опыт работы, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с генеральным исполнительным директором Восточногерманской бизнес-ассоциации Михаэлем Хармсом.

Глава государства отметил, что между двумя странами налажено сотрудничество в промышленной и торговой сферах, в различных отраслях экономики, а также отметил расширение взаимного товарооборота в прошлом году как положительный фактор.

Хармс, в свою очередь, заявил, что несмотря на последствия пандемии COVID-19, в развитии экономических связей и товарообороте между Германией и Азербайджаном наблюдается значительный рост.

В этой связи он подчеркнул, что в Азербайджане имеются широкие возможности для деятельности немецких компаний, пригласил компании, входящие в Восточногерманскую бизнес-ассоциацию, совершить ознакомительный визит в нашу страну.

Алиев, в свою очередь, пригласил компании, входящие в Восточногерманскую бизнес-ассоциацию, совершить ознакомительный визит в Азербайджан, добавив о наличии широких возможностей для участия немецких компаний в восстановительной и строительной работе на освобожденных от оккупации территориях.

Хармс заявил, что немецкие компании с удовольствием работают в Азербайджане, подчеркнув, что Азербайджан привлекателен для прямых инвестиций немецких компаний, а расширение транспортно-логистических возможностей нашей страны создает дополнительную привлекательность для немецких компаний. Он сообщил, что намерен посетить Азербайджан вместе с представителями немецких компаний.

Подчеркнув, что немецкие компании проявляют особый интерес к сфере возобновляемой энергии, Михаэль Хармс отметил, что имеются большие возможности для сотрудничества и в этой области.