Боррель пригласил главу МИД Украины на заседание Совета ЕС

Об этом сообщил журналистам источник во внешнеполитической службе ЕС.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба примет участие во встрече министров иностранных дел Евросоюза в Брюсселе 20 февраля.

«Министр Кулеба по приглашению верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля примет участие во встрече глав МИД и обратится к прессе перед ее началом вместе с верховным представителем», - сообщил он.

Согласно информации источника, министры «обсудят в первую очередь ситуацию в Украине, которая остается очень сложной, когда мы приближаемся к годовщине начала российской агрессии против Украины».