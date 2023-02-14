Прогноз погоды на завтра
Завтра, 18 февраля, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами без осадков, будет дуть усиливающийся южный ветер, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.
Температура воздуха ночью составит 0-3° тепла, днем - 6-10° тепла. Атмосферное давление снизится с 770 мм ртутного столба до 766 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха - 60-70%.
В районах Азербайджана завтра осадков не ожидается, местами туман, усиливающийся западный ветер.
Температура воздуха ночью составит от 3°мороза до 2° тепла, днем - 9-14° тепла, ночью в горах 10-15° мороза, днем - 0-5° мороза.