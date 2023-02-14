Кремль о возможности встречи Путина и Байдена

«Это новая инициатива президента Беларуси. Вы, наверное, слышали заявления Белого дома, что каких-либо других остановок, кроме как в Польше, президент США не планирует. Поэтому вряд ли Вашингтон откликнется на эту инициативу», - сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Накануне Лукашенко заявил, что готов провести совместную встречу с Путиным и Байденом.

«И даже Путин подлетит в Минск, и встретимся здесь втроем: два «агрессора» и «миролюбивый» президент. Почему нет? Ради прекращения войны», - сказал он.

При этом Лукашенко выразил сомнение, что Байден согласится прилететь в Минск: «Нет, он сюда не поедет. А ради прекращения войны, ради того, чтобы не гибли люди, стоило бы. Он останется в Польше, потому что Польша - гиена Европы, и она сегодня прежде всего играет самую активную роль по эскалации войны в Украине. Она больше всего кричит, больше, чем американцы. Так что я приглашаю вас и вашего президента в Минск. Обеспечим полную безопасность, комфорт. И, главное, он отсюда улетит удовлетворенным. Вот посмотрим, как он прилетит».