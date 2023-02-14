Азербайджанские СМИ освобождены от ряда налогов

Доходы, полученные субъектами СМИ (юрлица и физлица, за исключением журналистов), являющимися средствами массовой информации в результате их деятельности, в том числе доходы от рекламы, а также материальная помощь, предоставляемая им соответствующим государственным учреждением, освобождаются от подоходного налога, налога на прибыль и упрощенного налогообложения.

Это отражено в предложенной поправке к Налоговому кодексу, которая была включена в повестку сегодняшнего заседания Милли Меджлиса.

Согласно проекту, освобождение от НДС будет в силе в течение 3 лет с 1 января 2023 года.

Проект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.