Песков: Путина защитят

Защита президента России Владимира Путина от вирусов во время оглашения послания Федеральному собранию будет обеспечена на должном уровне.

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Он будет защищен на должном уровне», - сказал он.

Песков подчеркнул, что «все необходимые меры санитарной, эпидемиологической безопасности принимаются».

Комментируя сообщения о том, что некоторые парламентарии находятся на больничном, представитель Кремля заметил, что «если люди болеют, нужно сидеть дома и болеть, это совершенно нормально».

«Конечно, гораздо хуже прийти больным и кого-то заражать, - уверен Песков. - Все должны соблюдать самостоятельную ответственность, проявлять чувство ответственности за свое здоровье и за здоровье коллег».