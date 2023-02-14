Песков: Путина защитят
Защита президента России Владимира Путина от вирусов во время оглашения послания Федеральному собранию будет обеспечена на должном уровне.
Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Он будет защищен на должном уровне», - сказал он.
Песков подчеркнул, что «все необходимые меры санитарной, эпидемиологической безопасности принимаются».
Комментируя сообщения о том, что некоторые парламентарии находятся на больничном, представитель Кремля заметил, что «если люди болеют, нужно сидеть дома и болеть, это совершенно нормально».
«Конечно, гораздо хуже прийти больным и кого-то заражать, - уверен Песков. - Все должны соблюдать самостоятельную ответственность, проявлять чувство ответственности за свое здоровье и за здоровье коллег».