Песков: Путина защитят

«Он будет защищен на должном уровне», - сказал он.

Защита президента России Владимира Путина от вирусов во время оглашения послания Федеральному собранию будет обеспечена на должном уровне.

Песков подчеркнул, что «все необходимые меры санитарной, эпидемиологической безопасности принимаются».

Комментируя сообщения о том, что некоторые парламентарии находятся на больничном, представитель Кремля заметил, что «если люди болеют, нужно сидеть дома и болеть, это совершенно нормально».

«Конечно, гораздо хуже прийти больным и кого-то заражать, - уверен Песков. - Все должны соблюдать самостоятельную ответственность, проявлять чувство ответственности за свое здоровье и за здоровье коллег».