Новые протесты в Иране: «Смерть диктатору!»

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После нескольких недель относительного затишья в Иране возобновились уличные протесты против властей. По сообщению Assosiated Press со ссылкой на правозащитные организации, протестующие, вышедшие минувшей ночью на улицы нескольких городов Исламской Республики, скандировали антиправительственные лозунги. Это свидетельствует о том, что гнев иранского народа против правящего режима еще не утих.

В целом протесты, начавшиеся в сентябре прошлого года из-за смерти от рук полиции нравов 22-летней Махсы Амини, превратились в один из самых серьезных вызовов для иранской теократии со времен исламской революции 1979 года.

Согласно видеороликам, опубликованным правозащитными группами в социальных сетях, демонстрации прошли накануне вечером в Тегеране, Араке, Исфахане, городах провинции Хузестан. Протестующие подожгли блокпосты силовиков.

На видео, опубликованном Hengaw Organization for Human Rights, горящие блокпосты в Санандадже, где после смерти Махсы Амини неоднократно проводились демонстрации. Люди, вышедшие на улицы города, скандировали «Смерть диктатору!», обращаясь к верховному лидеру ИРИ.

По данным правозащитников, с начала протестов в Иране убиты не менее 529 человек, задержаны более 19 700 протестующих.

Иран в течение нескольких месяцев не предоставлял никаких общих данных о жертвах, хотя правительство ранее признало, что были произведены «десятки тысяч» арестов.

Сами демонстрации, казалось, несколько стихли за последние недели - отчасти из-за казней и репрессий, хотя отдельные акции все еще можно было наблюдать по ночам в некоторых городах.