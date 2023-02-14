Новые протесты в Иране: «Смерть диктатору!»
После нескольких недель относительного затишья в Иране возобновились уличные протесты против властей. По сообщению Assosiated Press со ссылкой на правозащитные организации, протестующие, вышедшие минувшей ночью на улицы нескольких городов Исламской Республики, скандировали антиправительственные лозунги. Это свидетельствует о том, что гнев иранского народа против правящего режима еще не утих.
В целом протесты, начавшиеся в сентябре прошлого года из-за смерти от рук полиции нравов 22-летней Махсы Амини, превратились в один из самых серьезных вызовов для иранской теократии со времен исламской революции 1979 года.
Согласно видеороликам, опубликованным правозащитными группами в социальных сетях, демонстрации прошли накануне вечером в Тегеране, Араке, Исфахане, городах провинции Хузестан. Протестующие подожгли блокпосты силовиков.
На видео, опубликованном Hengaw Organization for Human Rights, горящие блокпосты в Санандадже, где после смерти Махсы Амини неоднократно проводились демонстрации. Люди, вышедшие на улицы города, скандировали «Смерть диктатору!», обращаясь к верховному лидеру ИРИ.
By blocking the road people start the uprisings in Golshan street in Sanandaj.— Hengaw Organization for Human Rights (@Hengaw_English) February 16, 2023
February 16, 2023#JinaAmini#IranRevolution#Kurdistanpic.twitter.com/JgLv0mwfjw
По данным правозащитников, с начала протестов в Иране убиты не менее 529 человек, задержаны более 19 700 протестующих.
Иран в течение нескольких месяцев не предоставлял никаких общих данных о жертвах, хотя правительство ранее признало, что были произведены «десятки тысяч» арестов.
Сами демонстрации, казалось, несколько стихли за последние недели - отчасти из-за казней и репрессий, хотя отдельные акции все еще можно было наблюдать по ночам в некоторых городах.
Today, February 16, on the 40th day of the execution of #Mohammad_Mehdi_Karami and #Seyed_Mohammad_Hosseini, people demonstrated and chanted slogans in #Izeh, Khuzestan Province.#Iran#IranProtests pic.twitter.com/DihqOYcQpG— HRANA English (@HRANA_English) February 16, 2023