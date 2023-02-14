Новые протесты в Иране: «Смерть диктатору!»

После нескольких недель относительного затишья в Иране возобновились уличные протесты против властей. По сообщению Assosiated Press со ссылкой на правозащитные организации, протестующие, вышедшие минувшей ночью на улицы нескольких городов Исламской Республики, скандировали антиправительственные лозунги. Это свидетельствует о том, что гнев иранского народа против правящего режима еще не утих.

В целом протесты, начавшиеся в сентябре прошлого года из-за смерти от рук полиции нравов 22-летней Махсы Амини, превратились в один из самых серьезных вызовов для иранской теократии со времен исламской революции 1979 года.