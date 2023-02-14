Скольким участникам Отечественной войны назначена инвалидность

После Отечественной войны 3 780 участникам войны назначена инвалидность, заявил журналистам председатель Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана Анар Байрамов.

«Имеется возможность повторного обращения в связи с инвалидностью. Если в здоровье лиц с инвалидностью произойдут изменения, они могут обратиться повторно», - подчеркнул Байрамов.