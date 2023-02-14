В России на оборонном заводе произошел взрыв
На Чапаевском механическом заводе, который находится в Самарской области РФ и производит детонаторы и взрывчатку, произошел взрыв. Один человек погиб, еще трое пострадали, сообщили российские СМИ со ссылкой на экстренные службы.
Взрывчатое вещество сдетанировало в одном из цехов завода, пожара не произошло, заявили в службах.
Предприятие производит промышленные средства взрывания, говорится на сайте Чапаевского механического завода.
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