В России на оборонном заводе произошел взрыв

На Чапаевском механическом заводе, который находится в Самарской области РФ и производит детонаторы и взрывчатку, произошел взрыв. Один человек погиб, еще трое пострадали, сообщили российские СМИ со ссылкой на экстренные службы.

Взрывчатое вещество сдетанировало в одном из цехов завода, пожара не произошло, заявили в службах.

Предприятие производит промышленные средства взрывания, говорится на сайте Чапаевского механического завода.