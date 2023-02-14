МЧС оказывает медицинские услуги пострадавшим от землетрясения в Турции фото; видео
По поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева мобильные полевые госпитали Министерства по чрезвычайным ситуациям, направленные в Турцию для оказания помощи в ликвидации последствий разрушительных землетрясений, продолжают работу в наиболее сильно пострадавшей провинции Кахраманмараш.
Согласно сообщению пресс-службе министерства, за минувшие сутки в госпиталях была оказана на высоком уровне медицинская помощь 729 пострадавшим.
Мобильные полевые госпитали со всеми видами обследования и лечебными возможностями бесперебойно продолжают свою работу.