13:52

Специалисты из Азербайджана построили палаточный городок для пострадавших от разрушительных землетрясений с эпицентром в турецкой провинции Кахраманмараш, сообщает Anadolu. Палатки установлены на территории кампуса университета Сютчю Имам в городе Кахраманмараш, где азербайджанские волонтеры организуют раздачу горячего питания, приготовленного в мобильной кухне.

В беседе с Anadolu полковник азербайджанской армии Халиг Гусейнов, ответственный за палаточный городок, напомнил, что сразу после землетрясения в зону бедствия по поручению президента Ильхама Алиева из Азербайджана выдвинулась поисково-спасательная группа в составе 720 человек. По его словам, азербайджанские спасатели прилагают все усилия для минимизации последствий землетрясений и останутся в Турции до тех пор, пока ситуация не нормализуется.