Азербайджан построил в Кахраманмараше палаточный городок фото
Специалисты из Азербайджана построили палаточный городок для пострадавших от разрушительных землетрясений с эпицентром в турецкой провинции Кахраманмараш, сообщает Anadolu.
Палатки установлены на территории кампуса университета Сютчю Имам в городе Кахраманмараш, где азербайджанские волонтеры организуют раздачу горячего питания, приготовленного в мобильной кухне.
В беседе с Anadolu полковник азербайджанской армии Халиг Гусейнов, ответственный за палаточный городок, напомнил, что сразу после землетрясения в зону бедствия по поручению президента Ильхама Алиева из Азербайджана выдвинулась поисково-спасательная группа в составе 720 человек.
По его словам, азербайджанские спасатели прилагают все усилия для минимизации последствий землетрясений и останутся в Турции до тех пор, пока ситуация не нормализуется.
«На данный момент в Кахраманмараше работают сотни спасателей. Уже установлено 760 палаток, и мы продолжаем работать в этом направлении. Мы также организовали раздачу еды. Палатки рассчитаны на 6 человек каждая, в них есть дровяная печь и электричество. Также предоставляются кровати и все остальные принадлежности. Турция - братская нам страна. Мы сделаем все возможное, чтобы залечить раны наших братьев», - сказал Гусейнов.
Полковник отметил, что был очень сильно расстроен увиденной картиной по приезду в регион.
«Мы были в очень подавленном состоянии, когда разговаривали с жителями пострадавших районов, где проводили поисково-спасательные работы. Произошедшее - не только проблема Турции, но и Азербайджана», - отметил он.