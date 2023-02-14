В Украине призвали жителей Бахмута эвакуироваться

Вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала мирных жителей Бахмута к немедленной эвакуации.

«Обращаюсь к гражданским, которые находятся в Бахмуте: если вы являетесь адекватными, законопослушными и патриотическими гражданами, вы должны немедленно эвакуироваться», — написала она в своем Telegram-канале.

По оценке Верещук, из 71 тыс. человек, проживавших в Бахмуте до начала боевых действий, в городе остаются около 6 тыс. человек.