Москва ответила Вашингтону на заявление по Крыму

«В очередной раз приходится констатировать вовлеченность США в конфликт в Украине. Они поставляют оружие в огромных количествах, предоставляют разведданные, просто участвуют напрямую в планировании боевых операций, обучают украинские вооруженные формирования», - сказала Захарова.

Она прокомментировала эти заявления как «умопомрачительные и абсурдные».

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд, заявившая о законном праве украинской армии наносить удары по Крыму, подстрекает тем самым киевский режим к дальнейшей эскалации.

«Теперь же американские поджигатели войны пошли еще дальше: они подстрекают киевский режим в дальнейшей эскалации, просто переносу войны на территорию нашей страны. Вот так, прямыми ударами. Это то, о чем мы предупреждали раньше, и то, из-за чего мы были вынуждены начать «специальную военную операцию». Теперь они, официальные представители США, говорят об этом открыто», - указала дипломат.

По словам Захаровой, стравливание, которое шло годами, теперь перешло в фазу открытых призывов.

«Понятно, что упоминания некой военной инфраструктуры в речи Нуланд - это не более чем попытка прикрыть неким благовидным предлогом желание поражения нашей стране, о котором они все грезят как ненормальные», - подчеркнула представитель МИД.

Ранее замглавы Госдепа Виктория Нуланд заявила, что США рассматривают «массивные военные сооружения» России в Крыму в качестве легитимных целей для ударов Вооруженных сил Украины.

«Это законные цели. Украина наносит по ним удары. И мы поддерживаем это. Украина никогда не будет в безопасности, пока Крым как минимум не демилитаризован», – сказала Нуланд в ходе выступления в Фонде Карнеги.