Если кто и подорвал усилия по армяно-азербайджанскому урегулированию, то это сами западные страны во главе с США, сказала российским СМИ официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Формат Минской группы ОБСЕ был отправлен «на свалку истории» после того, как американский и французский сопредседатели под надуманным предлогом в феврале 2022 года прекратили взаимодействие с российской коллегой. Причем никаких внятных объяснений от них так и не последовало. С учетом этого мы сосредоточились на оказании содействия Баку и Еревану в рамках трехсторонних форматов с опорой на комплекс соответствующих договоренностей», - заявила Захарова.

По ее словам, в Москве не видят, чтобы посредничество Вашингтона было наполнено реальными шагами и имело какую-то добавленную стоимость.