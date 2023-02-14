Зеленский выступит на Мюнхенской конференции по безопасности

«Сегодня вечером начинаем активную работу на Мюнхенской конференции по безопасности. Год назад президент Зеленский выступил на этой конференции с откровенной и мощной речью-предупреждением. В этом году президент тоже выступит по видеосвязи и задаст тон дискуссиям», - написал он.

Об этом сообщил в Instagram министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Украина начинает активную работу на Мюнхенской конференции по безопасности, президент Украины Владимир Зеленский выступит по видеосвязи и задаст тон дискуссиям.

Кулеба также отметил, что впервые за многие годы на Мюнхенской конференции не будет России, и «это красноречивый итог года».

«Это политическая гигиена. Пока государство-террорист убивает, пока использует бомбы, ракеты и танки в качестве аргумента международной политики, ни России, ни ее граждан не должно быть за столом переговоров, на почетных международных форумах, на спортивных состязаниях, на влиятельных культурных фестивалях», - подчеркнул глава МИД.

Сам Кулеба в Мюнхене, помимо участия в мероприятиях Мюнхенской конференции, примет участие более чем в 10 переговорах, в частности, с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, госсекретарем США Энтони Блинкеном, главой МИД Бразилии, руководителем Офиса иностранных дел ЦК КП Китая и другими.

«Приоритетами будут ускорение поставок уже обещанного Украине оружия и снарядов и принятие в перспективе политических решений о предоставлении боевых самолетов для Украины, членство нашего государства в НАТО, реализация «формулы мира» президента Зеленского и будущее России. Вернее, будущее Европы и мира без агрессивной России», - отметил глава украинского МИД.