«Что касается визита, то такой визит прорабатывается», - сказала она, отвечая на вопрос о возможном визите Лаврова в Баку в конце февраля.

Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Баку находится на стадии проработки.

Захарова также сообщила, что Армения и Азербайджан подтвердили заинтересованность в посредничестве РФ в переговорах по мирному договору.

«Москва готова провести встречу министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении», - добавила она.