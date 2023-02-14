Захарова о визите Лаврова в Баку новость дополнена
Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Баку находится на стадии проработки.
Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Что касается визита, то такой визит прорабатывается», - сказала она, отвечая на вопрос о возможном визите Лаврова в Баку в конце февраля.
Захарова также сообщила, что Армения и Азербайджан подтвердили заинтересованность в посредничестве РФ в переговорах по мирному договору.
«Москва готова провести встречу министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении», - добавила она.