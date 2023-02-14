В Азербайджане вводятся штрафы за нарушение журналистской этики

Парламент сегодня обсудил соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях.

За утверждения о виновности человека без решения суда: должностные лица 1 000-1 500 манатов, юридические – 2 500-3 500 манатов.

За разглашение источника информации в случаях, не предусмотренных законодательством: физические лица – 200-300 манатов, должностные – 500-700 манатов, юридические лица – 2 000-3 000 манатов.

За нарушение правил дачи опровержения, ответа и исправления: должностным лицам 300-600 манатов, юридическим – 1 000-1 500 манатов.

За воспрепятствование распространению продукции СМИ – 200-300 манатов.

За незаконное вмешательство в профессиональную деятельность журналистов – 300-600 манатов.

Если на запрос журналиста не будет дан ответ в установленный законом срок – 300-500 манатов.

Законопроект принят в первом чтении.