Он опубликовал копию письма-приглашения на выставку ITB Berlin 2023, которая пройдет в Берлине 7-9 марта. В нем организаторы выставки попросили Комитет по туризму Минэкономики Армении «внимательно ознакомиться с правилами и условиями выставки, а также с Общими условиями ведения бизнеса, особенно в отношении рекламы».

Организаторы Международной туристической выставки в Берлине (Internationale Tourismus-Börse Berlin, ITB Berlin) попросили Армению не упоминать «армянское название » Карабах а в материалах и дизайне стенда.

«В целом, реклама политического характера строго запрещена, даже если она представлена в форме искусства и культуры. В частности, это означает, что никакие информационные материалы политического характера не могут распространяться в виде плакатов, информационных материалов и т.д. Кроме того, в дизайне и оформлении стендов не должно быть никаких политических заявлений. Наш совет относится к региону Карабаха», - говорится в письме.

Кроме того, в нем указывается, что оккупация Карабаха «была осуждена резолюциями Совета безопасности ООН (822, 853, 874 и 884)».